🎥 Mercedes boven tijdens de 2e vrije training in Suzuka

Mercedes heeft de snelste tijden tijdens de 2e vrije training in Suzuka gereden. George Russell was uiteindelijk net iets sneller dan Lewis Hamilton.

Enkele uren na de 1e vrije training was het al tijd voor de 2e vrije training op het circuit van Suzuka. Die duurde 90 en niet 60 minuten. Dat was om de slicks van 2023 al te testen, maar door het regenweer werd die test afgeschaft. De sessietijd bleef wel 90 minuten. Al was de 2e vrije training zonder Mick Schumacher. Op het einde van de 1e training crashte hij en zijn bolide kon niet tijdig hersteld worden.

Mick Schumacher found the barrier on his way back to the pits at the end of FP1 😣#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/rvsZWOlCoM — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Op voorhand werd er gezegd dat Mercedes het in Japan moeilijk zal hebben, maar mede door de regen was daar tijdens de 2e vrije training weinig van te merken. Na een halfuur stonden George Russell en Lewis Hamilton al bovenaan en dat bleef ook zo. Achter hen kwamen Max Verstappen en Sergio Perez.

Het was voor de rijders wel niet altijd gemakkelijk om op het circuit te blijven. Onder meer Perez, Charles Leclerc en Yuki Tsunoda moesten even door het gravel rijden.