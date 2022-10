Fernando Alonso topt in Japan de snelste tijd tijdens de 1e vrije training

Het waren door de regen moeilijke omstandigheden in Japan. Fernando Alonso heeft uiteindelijk de snelste tijd tijdens de 1e vrije training neergezet.

Een week na de GP van Singapore was het tijd voor de GP van Japan. Na 3 jaar brulden de F1-motoren weer op het circuit van Suzuka.

Het was regenachtig tijdens de 1e vrije training. In het begin kozen de rijders voor slicks, maar na een tijd kozen ze voor intermedians of full wets. Ook kwamen de rijders weinig in actie. Red Bull, Esteban Ocon en George Russell wachtten zelfs tot het laatste half uur om op het circuit te rijden.

Halfweg had Carlos Sainz de snelste tijd. Enkel Fernando Alonso kon nog een snellere tijd neerzetten. Charles Leclerc zette de 3e tijd neer. Red Bull kwam maar 1 keer de baan op. Max Verstappen zette de 6e tijd neer, Sergio Perez de 10e.