Thierry Neuville eindigt 4e in Nieuw-Zeeland, Kalle Rovanperä schrijft met zijn wereldtitel geschiedenis

Thierry Neuville is 4e geëindigd in de Rally van Nieuw-Zeeland. Kalle Rovanperä schreef dan weer geschiedenis. Hij is de jongste wereldkampioen rally ooit.

Op de slotdag in de Rally van Nieuw-Zeeland begon Thierry Neuville als 4e. Opschuiven of nog plaatsen verliezen leek op voorhand heel moeilijk, aangezien het vooral nog korte chronoritten waren. De verschillen tussen de top 4 was dan ook bij elke rit maar enkele seconden.

Ook was het nog uitkijken naar de Power Stage. Kalle Rovanperä won die. Neuville eindigde 5e en pakte zo nog een extra punt mee voor het WK.

De zege van Rovanperä kwam niet meer in gevaar. In Nieuw-Zeeland pakte hij de volle buit mee. Sébastien Ogier eindigde 2e, Ott Tänak 3e. Neuville eindigde op plaats 4.

Dankzij zijn zege in Nieuw-Zeeland is Rovanperä al wereldkampioen. Met nog 2 manches te gaan, kan hij niet meer bijgehaald worden. Ook schreef Rovanperä geschiedenis. Met zijn 22 jaar en 1 dag is hij de jongste wereldkampioen ooit. Zo ontroont hij Colin McRae die in 1995 op zijn 27 jaar en 89 dagen wereldkampioen werd.