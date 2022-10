Max Verstappen moet nog wat wachten op de wereldtitel, Sergio Perez wint in Singapore

Sergio Perez heeft de GP van Singapore gewonnen. Hij nam bij de start de leiding en stond die niet meer af. Verstappen eindigde op plaats 7 en moet nog wachten op zijn 2e wereldtitel.

Door een ferme regenbui startte de GP van Singapore een uur later. Bij de start kende Sergio Perez een uitstekende start. Hij reed Charles Leclerc voorbij en reed zo aan de leiding. In de achtergrond nam Max Verstappen een rustige start op het nog altijd natte circuit. Verstappen nam niet meteen risico's en liet enkele andere rijders passeren. Vanaf het moment er meer ruimte was, begon hij aan zijn inhaalrace.

Guangyu Zhou probeerde Nicholas Latifi in te halen. Latifi verdedigde, maar liet geen plaats aan Zhou en een botsing was onvermijdelijk. Er kwam een safety car. Daardoor kreeg Verstappen meer kans om verder op te schuiven in Marina Bay.

Ondertussen was het circuit verder aan het opdrogen. Het was wachten tot de F1-piloten naar slicks overschakelden. George Russell was de 1e, maar het was duidelijk dat dat nog iets te vroeg was. Hij had moeite om snellere ronden te rijden dan op intermedians.

Uiteindelijk begon iedereen te wisselen. Verstappen probeerde op zijn mediumbanden in te halen maar verslikte zich op het natte stuk naast de ideale rijlijn. Hij ging rechtdoor en moest opnieuw nieuwe banden nemen. Vanuit de laatste plaats schoof hij nog op naar de 7e plaats.

Voorin kwam de koppositie van Perez nooit in gevaar. Hij won na 2 uur voor Leclerc en Carlos Sainz. Achteraf kreeg Perez nog een tijdstraf van 5 seconden omdat hij te veel plaats achter de safety car had gelaten, maar zijn voorsprong op Leclerc was groot genoeg om de zege te behouden.

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE)



Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Verstappen heeft na Singapore 341 punten. Dat zijn er 104 meer dan Leclerc (237) en 106 meer dan Perez (235).