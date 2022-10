Thierry Neuville schuift in Nieuw-Zeeland op naar plaats 4, maar podium wordt moeilijk

Thierry Neuville is opgeschoven naar plaats 4 in de Rally van Nieuw-Zeeland. WK-leider Kalle Rovanperä is leider na dag 3.

Na 2 dagen stond Thierry Neuville 6e in de Rally van Nieuw-Zeeland. In het begin van dag 3 had hij problemen met de versnellingsbak. Daardoor waren zijn tijden middelmatig. Nadien verving hij zijn versnellingsbak en waren de tijden beter. Zijn tijden waren beter. Ook kon hij opschuiven naar plaats 4 omdat enkele concurrenten uitvielen. WK-leider Kalle Rovanperä staat na 3 dagen aan de leiding. Sébastien Ogier staat 2e op 29 seconden van Rovanperä. Ott Tänak staat 3e op 46.4 seconden. Neuville volgt op plaats 4 op 1:41.4.