Charles Leclerc pakt pole in Singapore, Red Bull haalt Verstappen vroeger binnen ondanks achtste plaats

In de kwalificaties van de Grote Prijs van Singapore de snelste prijs neer gezet. Max Verstappen start slechts op de achtste plaats nadat zijn team hem vroeger binnen haalde.

Tijdens de kwalificaties kregen de rijders een natte baan onder de wielen, maar het asfalt droogde langzaamaan op. George Russell kreeg zijn intermediatebanden niet goed warm en viel af in Q2. Hij start op plek elf. In Q3 kon iedereen met slicks rijden.

Uiteindelijk zette Charles Leclerc de snelste tijd neer voor Sergio Pérez en Lewis Hamilton. Zij strandden op 0"022 en 0"054 van de Monegask. Max Verstappen was in zijn allerlaatste ronde sneller bij de tussenpunten dan Leclerc. Maar plots werd de Nederlander de pits in geroepen door zijn team.

De wagen van Verstappen bleek niet genoeg brandstof meer te hebben en er is een minimum hoeveelheid nodig om de brandstof achteraf te controleren. Verstappen start dus op plek acht. Als hij in Singapore wereldkampioen wil worden dan moet hij winnen. En dat is niet makkelijk op het parcours van Marina Bay. De start is zondag om 14u.