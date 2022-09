Thierry Neuville kent 'geen goede dag' en zakt weg buiten de top 5 in Nieuw-Zeeland

Nochtans stond Neuville na de eerste klassementsrit op een derde plek, maar in rit 2 tuimelde hij al naar een zevende plaats. Neuvile had het moeilijk om goed de controle over de wagen te behouden en zo is het utieraard moeilijk om tijdsverlies te vermijden.

In rit 5 zat er toch al wel een plaatsje winst in. Voorlopig moet Neuville het daarmee stellen. Na zeven klassementsritten kampeert hij op een zesde plaats, op 45 seconden van de leider. Dat is Tänak, die wel in een spannende strijd met Evans verwikkeld is. Tussen beiden zit minder dan een halve seconde.

SS7 @RallyNewZealand 🇳🇿



⏱ 9:50.1 - 3rd quickest so far



"It has not been a good day for us. I am still not 100% confident in the car & we have some things we need to work on. In Greece I felt comfortable but in all the other rallies it's never feels good enough for me to push." pic.twitter.com/2BekWAtrUT