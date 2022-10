🎥 Ferrari in Singapore de snelste tijdens de 2e vrije training

Ferrari heeft de snelste tijden neergezet tijdens de 2e vrije training in Singapore. Carlos Sainz stond heel de tijd aan de leiding.

Enkele uren na de 1e vrije training stond in Singapore al de 2e vrije training op het menu. De zon was ondertussen helemaal onder. Dus de F1-courreurs moesten enkel onder kunstlicht de oefensessie afwerken.

Carlos Sainz zette al snel de snelste tijd neer, terwijl Red Bull en Charles Leclerc lang wachtten om in actie te komen. Sainz behield uiteindelijk de snelste tijd. Leclerc zette de 2e tijd neer. George Russell de 3e.

Bij Max Verstappen duurde het lang vooraleer hij op toerental kwam. Bij zijn laatste passage op het circuit zette hij uiteindelijk de 4e tijd neer. Sergio Perez was pas 9e. Hamilton die in de 1e vrije training de snelste was, zette de 5e tijd neer.

In de pitstraat moest er ook even een brandje geblust worden bij AlphaTauri. De bolide van Pierre Gasly vatte even vuur, maar zonder al te grote schade.