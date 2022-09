Thierry Neuville staat derde na eerste dag in Nieuw-Zeeland

Op de eerste dag van de Rally van Nieuw-Zeeland heeft Thierry Neuville de derde tijd neer gezet.

Na een hele tijd in Europa te hebben vertoefd is de WRC nu in Nieuw-Zeeland. Die rally staat voor het eerst in tien jaar weer op het programma. Thierry Neuville won de vorige rally in Griekenland in staat derde in de WK-stand.

Op de eerste dag van de Rally van Nieuw-Zeeland stond maar één rit van 1,78 kilometer op het programma. De Est Ott Tänak (Hyundai) was de snelste in 1"45"8 en was negen honderdste sneller dan de Ier Craig Breen (Ford). Thierry Neuville was 1"6 seconden trager.

Vrijdag staat de rit Whaanga Coast op het programma. Sébastien Loeb won in 2021 de laatste editie van de rally. Als WK-leider Rovanperä acht punten meer pakt dan Ott Tänak, is hij wereldkampioen.