Chinees Zhou Guanyu rijdt ook volgend seizoen bij Alfa Romeo

De twee plaatsen zitten vol bij Alfa Romeo voor volgend seizoen, de Chinees Zhou blijft.

Zhou Guanyu (23) rijdt sinds dit seizoen in de Formule 1 en is de eerste Chinees in de Formule 1. De Chinees pakte dit seizoen zes punten, zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zit al aan 46 punten.

Toch zijn ze bij Alfa Romeo tevreden van Zhou, vooral omdat de Chinees in tegenstelling tot andere rijders weinig fouten maakt. In Silverstone crashte Zhou wel zwaar, maar daar kon hij niet veel aan doen. Het team is dan ook "onder de indruk van zijn toewijding en attitude"

Door de contractverlenging van Zhou worden de plaatsen voor volgend seizoen steeds krapper. Enkel bij Alpine, Williams, Haas en AlphaTauri lijken de zitjes nog niet vast te liggen.