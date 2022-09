Dubbel zoveel sprintraces in Formule 1-seizoen van 2023

Sprintraces zijn nieuw sinds vorig jaar. Het werd toen geïntroduceerd om af en toe eens af te wijken van een normaal Formule 1-weekend. Wanneer er een sprintraces plaats vinden worden de kwalificaties vooruitgeschoven naar vrijdag, waarna er op zaterdag een race van 100 kilometer werd ingevoerd om de startgrid voor de GP op zondag vast te leggen.

De teams konden dit concept wel smaken en vroegen al om een uitbreiding dit seizoen. Dat gebeurde niet, het bleef dit seizoen bij drie sprintraces. Volgend seizoen worden er dat dus zes.

"We krijgen actie gedurende 3 dagen en alle rijders vechten al vanaf vrijdag voor iets. Dat zorgt voor meer drama en opwinding", zegt F1-voorzitter Stefano Domenicali.

Dit jaar vinden de sprintraces plaats in Imola, Oostenrijk en Brazilië. Waar er volgend jaar sprintraces worden gereden is nog niet bekend. Dit weekend wordt de GP van Indonesië gereden. Max Verstappen kan dan helemaal zeker zijn van zijn tweede wereldtitel op rij.

