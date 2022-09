Nicholas Latifi verlaat Williams op het einde van het seizoen

In 2020 kwam Nicholas Latifi in de Formule 1 terecht. Hij ging voor Williams rijden. Op het einde van 2022 verlaat hij de renstal weer.

Latifi reed vooral in de achtergrond en verzamelde enkel in 2021 WK-punten. In Hongarije reed hij naar een 7e plaats. Op Spa-Francorchamps finishte hij als 9e. In 2021 telde hij zo 7 punten. Ook is hij dat seizoen bekend door zijn crash op het einde van de GP in Abu Dhabi. Daardoor rukte de safety car uit en kon Max Verstappen in extremis nog naar de wereldtitel rijden.

"Het was een eer om 3 jaar voor Williams te rijden", schreef Latifi op Twitter. "Ik wil het hele team enorm bedanken. Het was een geweldige reis en ik heb van elke seconde genoten."

Wie het zitje van Latifi overneemt, is nog niet duidelijk. Alexander Albon is de andere rijder voor Williams.

So, I’m parting ways with @WilliamsRacing at the end of the year.



Honoured to have represented them for the last 3 years. A massive thanks to the whole team – it’s been an incredible journey and I’ve enjoyed every second of it.



Determined to end 2022 positively. 6 races left! pic.twitter.com/gN5xWsUUH2