OFFICIEEL: AlphaTauri gaat in 2023 verder met getalenteerde Japanner

AlphaTauri houdt vast aan zeker één van zijn rijders. Het doet op een getalenteerde Japanner beroep vanaf 2021 en blijft dat ook volgend jaar doen.

Dan gaat het uiteraard over Yuki Tsunoda. Ondanks dat AlphaTauri niet over de snelste wagen beschikt, liet de 22-jarige Tsunoda bij momenten wel reeds zijn potentieel zien in de Formule 1. Bijvoorbeeld door vorig jaar naar een vierde plaats te knallen in de GP van Abu Dhabi.

De regelmaat vinden blijft wel een hele uitdaging in zijn bolide. Vorig jaar eindigde Tsunoda veertiende in de WK-stand. Momenteel bekleedt hij de zestiende stek. In elk geval blijven rijder en ploeg elkaar nog wel langer trouw en gaan ze in 2023 met mekaar door.

"Ik ben blij dat ik bij dit team kan blijven racen in 2023", ,zegt Tsunoda over zijn contractverlenging. "We zijn nog altijd hard aan het pushen in het gevecht in het middenveld. Ik ben erop gefocust om 2022 goed af te sluiten en daarna zullen we vooruit kijken naar volgend jaar."