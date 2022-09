F1-kalender 2023 met 24 races bekend: Spa-Francorchamps verhuist naar 30 juli

De internationale autosportfederatie FIA heeft de F1-kalender voor 2023 bekendgemaakt. Spa-Francorchamps verhuist naar 30 juli. De wereldkampioen is ten laatste op 26 november bekend.

Op voorhand was er heel wat discussie wie ook in 2023 op de F1-kalender zou staan. Spa-Francorchamps moest wachten tot een uur voor zijn eigen GP wachten tot het zeker wist dat ze ook in 2023 op de kalender staan.

Daarna was het wachten op de definitieve kalender. Er waren al geruchten dat Spa-Francorchamps naar eind juli zou verhuizen. Zandvoort zou hun plaats dan innemen.

Dinsdag bevestigde de internationale autosportfederatie FIA die geruchten. Spa-Francorchamps verhuist naar 30 juli. Zandvoort neemt hun plaats in op 27 augustus. Een week later sluit Monza het Europese seizoen af. Dat Europese seizoen wordt op 21 mei geopend in Imola voor de GP van Emilia-Romagna. Een week later is er de GP van Monaco die dus ook hun plaats op de kalender behouden. Frankrijk is, zoals eerder al werd gezegd, zijn plaats kwijt.

Het seizoen start op 5 maart in Bahrein. De laatste GP is net als de voorbije jaren in Abu Dhabi. Ten laatste dan kennen we de wereldkampioen van 2023. In totaal staan er 24 races op de kalender.