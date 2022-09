Thierry Neuville wint de Rally van Griekenland

Thierry Neuville heeft de Rally van Griekenland gewonnen. Op de slotdag kwam zijn leidersplaats niet meer in gevaar.

Op de slotdag van de Rally van Griekenland stonden nog 3 ritten op het programma, waarvan de Power Stage. Thierry Neuville won de voorlaatste rit en begon met bijna een halve minuut voorsprong aan de Power Stage.

Als leider in Griekenland moest Neuville als laatste vertrekken in die Power Stage. Hij zette de 6e tijd neer en behield de leidersplaats. Het is zijn 1e zege van het seizoen. Zijn vorige zege dateert al van de Rally van Spanje van vorig jaar. Zo nam hij geen extra punten mee voor het kampioenschap. Neuville pakte enkel de 25 punten van de manche mee.

Op een 2e plaats eindigde Ott Tänak. Hij won de Power Stage. Met Dani Sordo eindigde ook een 3e rijder van Hyundai op het podium.

In de WK-stand blijft Kalle Rovanperä leider, maar hij verdiende nauwelijks punten in Griekenland. Zo ziet hij Tänak en Neuville korter komen. Zij staan op respectievelijk 55 en 78 punten van de Fin.