Ook in Monza is Max Verstappen de snelste

Max Verstappen heeft in Monza ook de GP van Italië gewonnen. Vanuit plaats 7 kwam hij al snel aan de leiding en die plaats gaf hij niet meer af.

Charles Leclerc vertrok in Monza vanuit polepositie. Hij kwam ook als leider uit de chicane. Lando Norris kende een rampstart. Hij vertrok vanuit plaats 3, maar stond bij de start quasi stil. Hij zakte naar plaats 6.

Max Verstappen kende een uitstekende start. Hij kwam goed uit de 1e chicane en in een mum van tijd won hij nog enkele plaatsen. Al na enkele ronden reed hij op plaats 2.

Na een kwart wedstrijd viel Sebastian Vettel uit. Hij parkeerde zijn bolide langs het circuit en er kwam een virtuele safety car. Ferrari en Leclerc beslisten om al snel binnen te komen. Ze probeerden op de mediumband naar het einde te rijden. Daardoor kwam Verstappen aan de leiding.

Het plan van Ferrari leek te mislukken. Leclerc kon met zijn banden niet tot het einde rijden. Zo moest hij nog eens van banden wisselen. Daardoor kwam Verstappen na zijn pitstop opnieuw aan de leiding. Toch leek er op het einde nog een kans te zijn om nog wat spektakel te krijgen. Daniel Ricciardo parkeerde zijn wagen langs de baan en er kwam een safety car. Maar de safety car kwam te laat op het circuit en de finish was achter de safety car.

Verstappen won voor Leclerc en vergroot zijn voorsprong in het WK. Hij heeft nu 116 punten voorsprong. Over enkele weken in Singapore kan Verstappen zichzelf als wereldkampioen opvolgen.