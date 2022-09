Verstappen moet al zeker vijf plaatsen achteruit op startgrid in Monza

Max Verstappen zal ten hoogste op plek 6 starten in Monza door een nieuwe verbrandingsmotor.

Max Verstappen zal in de Grote Prijs van Italië al zeker vijf plekken achteruit moeten op de startgrid. Hij krijgt een straf voor het plaatsen van een nieuwe verbrandingsmotor. In de GP van België moest Verstappen ook al startten op plek 14 maar won toch nog.

Verstappen is niet de enige rijder die dat zal doen want door het snelle circuit in Monza is het gemakkelijk in te halen. Ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton zouden nieuwe onderdelen in hun wagen steken.

Yuki Tsunodo moet zelfs zeker tien plekken achteruit doordat hij in Zandvoort een vijfde berisping van het seizoen kreeg van de stewards.