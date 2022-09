Ook sportwereld, de motorsport voorop, rouwt in Verenigd Koninkrijk mee om overlijden van Queen Elizabeth II

Het leven staat even stil in het Verenigd Koninkrijik, dat rouwt om Queen Elizabeth II. De sportwereld laat zich ook niet onbetuigd wat steunbetuigingen betreft na het overlijden van de monarch.

Nadat het nieuws van haar dood bekendgeraakte, stroomden ook vanuit de sportwereld de steunbetuigingen. In het bijzonder vanuit de Formule 1. Geen toeval, want de bakermat van de hoogste klasse van autoracen ligt in het Verenigd Koninkrijk. De F1 zelf, renstallen als McLaren en Red Bull, maar ook rijders Russell en Albon maakten hun innige deelneming over.

An amazing role model and total dedication to a lifetime of public service. Thank you and rest in peace, Her Majesty the Queen. https://t.co/4rCn5Sb3pq — Alex Albon (@alex_albon) September 8, 2022

Ook vanuit andere sporten kwamen er steunbetuigingen. Atleet Mo Farah liet weten dat de ontmoeting met zijn koningen een grote eer was. Ook van buiten de landsgrenzen van het VK kwamen er rouwberichten. Onder meer van tennislegende Billie Jean King.

My condolences to the Royal Family at this very sad time. The Queen was loved all over the world and meant so much to so many. Meeting her was one of the greatest honours of my life. We will remember her for her warmth and dedication to the British people throughout her reign. pic.twitter.com/TybbYku1Vl — Sir Mo Farah (@Mo_Farah) September 8, 2022

(2/2) She was the longest reigning British monarch in history, the only woman from the Royal Family to serve in the armed forces, and a respected leader around the world.



She earned her place in history, and she will be missed. — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 8, 2022

Ook meerdere personen uit het voetbal en verschillende voetbalclubs stonden stil bij het overlijden van de 96-jarige Queen. Lees HIER het artikel van onze zustersite Voetbalkrant.com.