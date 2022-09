Ferrari zet op vrijdag in Monza de snelste tijden neer tijdens de vrije trainingen

Ferrari heeft de beste beurt gemaakt tijdens de 1e vrije trainingen in Monza. Charles Leclerc was de snelste tijdens de 1e. Carlos Sainz tijdens de 2e.

Een week na Zandvoort brulden de F1-motoren alweer. Deze keer was het op het circuit van Monza tijd voor de GP van Italië.

's Middags was er de 1e vrije training. Ferrari domineerde die volledig. Charles Leclerc topte de snelste tijd. Carlos Sainz de 2e. Mercedes legden beslag op plaatsen 3 en 4. George Russell was anderhalve tiende sneller dan Lewis Hamilton. Het was duidelijk dat Red Bull nog wat werk had.

Enkele uren later was het tijd voor de 2e vrije training. Sainz zette de snelste tijd neer. Red Bull had duidelijk al wat stappen gezet en Max Verstappen was 2e. Leclerc zette de 3e tijd neer.