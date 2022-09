Dan toch geen samenwerking tussen Porsche en Red Bull

Porsche wilde graag de rol overnemen van Honda, dat zich eind 2025 terug trekt als leverancier voor de motor van het team van Max Verstappen.

"Het uitgangspunt was altijd dat een partnerschap gebaseerd zou zijn op gelijke voet, dat niet alleen een motorpartnerschap zou omvatten, maar ook het team. Dit kon niet worden bereikt", klinkt het in een verklaring van Porsche.

Christan Horner had al laten blijken dat een samenwerking met Porsche er enkel kon komen aan de voorwaarden die Red Bull stelde.

Porsche wil wel nog altijd instappen in de F1: "Met de definitieve regelwijzigingen blijft de raceserie een aantrekkelijke omgeving voor Porsche, die in de gaten zal blijven worden gehouden".

In the course of the last few months, #Porsche AG and Red Bull GmbH have held talks on the possibility of Porsche’s entry into Formula 1. The two companies have now jointly come to the conclusion that these talks will no longer be continued. More: https://t.co/ZtOfoYr7U4 pic.twitter.com/1XCKaLbPfk