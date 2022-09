Mercedes-baas Wolff reageert op uitspraken Hamilton: "We zijn het kotszakje, en dat aanvaarden we"

In Zandvoort liep het in het slot helemaal mis voor Mercedes en Lewis Hamilton. Teambaas Toto Wolff reageert.

“Ik kan niet geloven dat jullie mij verdomme hebben genaaid”, reageerde een razende Lewis Hamilton na de ontknoping op Zandvoort tegen zijn team. Hij kreeg geen snellere softbanden en zo zag hij Max Verstappen als eerste over de finish rijden. Ook Russell en Leclerc reden Hamilton in de laatste ronden van de race nog voorbij en zo werd het een frustrerende namiddag voor Hamilton.

“Je raakt emotioneel. Wanneer je in die wagen zit, dan komen je frustraties er allemaal uit. En dan zijn wij de vuilbak, het kotszakje. En we slikken dat, omdat we moeten. De relatie tussen de coureurs en de mensen in de pit wall is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven”, reageerde teambaas Toto Wolff. “We hebben nadien samen gezeten en gediscussieerd over de strategie. En ik snap Lewis wel, want het viel tegen. Plots zat Max (Verstappen, red.) achter hem. Dat was een onaangename ervaring. Maar het is voor ons zo ontzettend moeilijk om de enige juiste beslissing te nemen", voegde hij er wel nog aan toe.