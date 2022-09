Verstappen verslaat Ferrari's met duizendsten voor poleposition in Zandvoort

Max Verstappen heeft in zijn thuisrace in Nederland de poleposition veroverd. Hij was een paar duizendsten sneller dan Leclerc en Sainz.

Het weekend begon niet goed voor Max Verstappen. Vrijdag kampte hij met heel wat technische problemen en daardoor kon Verstappen maar enekele oefenritten rijden. Dat leverde hem echter geen nadeel op tijdens de kwalificaties. In zijn laatste rondje van de kwalificaties was versloeg Verstappen nog de tijd van Charles Leclerc. Hij was 21 duizendsten sneller dan de Monegask. Ook Carlos Sainz kwam nog heel dicht maar strandde op 92 duizendsten. Lewis Hamilton start op vier, Sergio Perez als vijfde. Diezelfde Perez crashte nog op het einde van de kwalificaties. Tijdens de kwalificaties gooide iemand nog een rookbom op het circuit en moesten de kwalificaties even worden gestaakt. De dader werd meteen opgespoord en buiten gezet.