Oscar Piastri heeft een zitje in de F1 en kiest voor McLaren en niet voor Alpine

Oscar Piastri heeft een F1-team voor 2023 gevonden. Het is McLaren geworden.

Het was begin augustus een relletje in de F1-wereld. Fernando Alonso had gekozen voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. Een paar dagen later kondigde Alpine aan dat reserverijder Oscar Piastri hem in 2023 zal vervangen. Een dag later ontkende Piastri de overeenkomst. Hij wou niet voor Alpine racen.

Een maand later is er duidelijkheid gekomen. Piastri rijdt in 2023 en 2024 voor McLaren. Bij Alpine zijn ze nog op zoek naar een vervanger. Het team meldde dat ze zo snel mogelijk hun rijder naast Esteban Ocon zullen aankondigen.

Piastri was de voorbije jaren heel succesvol. In 2019 won hij de Formula Renault Eurocup. In 2020 werd hij wereldkampioen Formule 3 en in 2021 wererldkampioen Formule 2. Bij McLaren vervangt hij Daniel Ricciardo en komt hij aan de zijde van Lando Norris.