George Russell topt de snelste tijd tijdens de 1e vrije training in Zandvoort, Max Verstappen kent problemen

Het Formule 1-circus is een week na Spa-Francorchamps in Zandvoort aangekomen. George Russell heeft tijdens de 1e vrije training de snelste tijd neergezet. Max Verstappen heeft de sessie eerder moeten afbreken.

Een week na Spa-Francorchamps is het tijd voor de GP van Nederland in Zandvoort. Op vrijdagmiddag was er de 1e vrije training.

Al snel was er de rode vlag. Max Verstappen moest opeens stoppen op het circuit en zijn F1-bolide verlaten. Hij had problemen met de versnellingsbak.

Nadat de lichten weer op groen werden gezet, bleek George Russell de snelste. Lewis Hamilton reed de 2e rondetijd. Carlos Sainz was goed voor plaats 3.

Het was niet de beste sessie voor Red Bull. Sergio Perez zette pas de 7e tijd neer en bijna kwam hij in aanraking met de muur.