Ferrari op 1 en 2 in de 2e vrije training in Zandvoort

Enkele uren na de 1e vrije training volgde in Zandvoort al de 2e vrije training. De F1-rijders moesten wat langer wachten, maar uiteindelijk gingen de lichten toch op groen.

Halfweg was Carlos Sainz de snelste, maar nadien kon Charles Leclerc nog een snellere tijd neerzetten. Het verschil tussen beide Ferraririjders was 4 duizendsten van een seconde. WK-leider Max Verstappen zette maar de 8e tijd neer.

Op het einde was er nog een rode vlag. Yuki Tsunoda ging van de baan en bleef vastzitten in de grindbak. Hij kwam er zonder problemen uit.

