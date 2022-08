Vanessa Maes, algemeen directeur GP Spa, is tevreden: "We hebben felicitaties gekregen"

Bij de organisatie van de Grote Prijs van Spa-Francorchamps zijn ze heel tevreden over de editie van dit jaar. Zeker nadat ze zekerheid kregen over volgend jaar.

Vanessa Maes is als algemeen directeur van de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Ze blikt tevreden terug op de editie van dit jaar. En dat na een een uitgeregende editie van vorig jaar en heel wat speculatie over het schrappen van de GP op de kalender van volgend jaar.

"De balans is uiterst positief. Iedereen is blij, van de toeschouwers tot alle belanghebbenden en het Formule 1 Management. We hebben felicitaties ontvangen van Stefano Domenicali (president en CEO van de F1). Ik denk dat ik kan zeggen dat we een zeer goede GP hebben gehad", zegt ze bij Sporza.

"Volgens sommigen was het een van de beste, zo niet de beste sinds jaren. Ik wil alle betrokkenen bedanken omdat we wilden laten zien tot wat we in staat waren. Uiteindelijk hebben we een geweldige GP gehad met een fantastische sfeer en veel toeschouwers".

Nog altijd onzekerheid over toekomst

Hoewel er zeker een Grand Prix komt in 2023 is de toekomst daarna nog onzeker. "We zullen stap voor stap te werk gaan. Het contract is bevestigd voor 2023, maar we kijken ook op lange termijn. Het was erg moeilijk om dit contract voor 2023 binnen te halen omdat de plaatsen duur zijn. Maar van de GP's die einde contract waren, zijn wij de eerste die opnieuw hebben getekend", besluit Maes.