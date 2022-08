Max Verstappen heerst in Spa-Francorchamps en verstevigt zijn WK-voorsprong

Max Verstappen heeft de GP van België gewonnen. Op Spa-Francorchamps kwam hij vanuit de achtergrond snel aan de leiding en hij gaf die niet meer uit handen.

Na het goede nieuws voor Spa-Francorchamps dat ze ook de Formule 1 ook in 2023 naar België komt, maakten de F1-piloten zich op voor de race. Carlos Sainz verzilverde zijn polepositie, maar Sergio Perez kende een desastreuze start en zakte van plaats 2 naar plaats 5. Fernando Alonso schoof op naar plaats 2, maar Lewis Hamilton volgde in zijn zog.

Hamilton probeerde aan Les Combes Alonso in te halen, maar hij gaf niet genoeg plaats aan Alonso en ze haakten in elkaar. Alonso kon verder, maar Hamilton mosest opgeven. Een ronde later kwam Nicholas Latifi een beetje in de grindbak terecht en toen hij herstelde raakte hij nog net Valteri Bottas en die kon niet meer verder. Na die incidenten kwam er een safety car.

Hamilton gets airborne in the clash with Alonso 👀



The Mercedes driver has damage and his team tell him to stop. Hamilton is out of the race. #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/HGrde2u5BN — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

LAP 2/44



More contact, this time between Latifi and Bottas at Turn 7. Both drivers are ok.



The collision brings out the Safety Car#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/GoL3IKx5oK August 28, 2022

Na de herstart reed Sainz nog steeds aan de leiding. Perez reed op plaats 2. Ondertussen was Max Verstappen vanuit plaats 14 opgeklommen naar plaats 3. Sainz reed de pitstraat binnen en even later reed Verstappen aan de leiding.

Nadien kwam de zege voor Verstappen niet meer in gevaar. Achter hem finishte Perez op plaats 2. Sainz vervolledigde het podium. Charles Leclerc kwam nooit echt in het stuk voor en eindigde op plaats 5, maar door een tijdstraf van 5 seconden zakte hij nog een plaats.

In de WK-stand verstevigde Verstappen zijn voorsprong. Perez schoof op naar plaats 2 en telt 93 punten minder. Leclerc volgt op plaats 3 met een achterstand van 96 punten.