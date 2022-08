De kogel is door de kerk: Spa-Francorchamps staat ook in 2023 op de F1-kalender

De dreigende wolken boven Spa-Francorchamps trekken weg, want Spa-Francorchamps krijgt ook in 2023 een plekje op de F1-kalender. Dat heeft de Formule 1 zelf bekendgemaakt.

Het was lange tijd een van de grote vragen: zou Spa-Francorchamps ook de volgende jaren nog een plaats op de F1-kalender krijgen? Ze dreigden uit de boot te vallen.

Nieuwe races in Las Vegas, Zuid-Afrika en China zorgden ervoor dat de plaatsen duurder werden. Ook wou Liberty Media het aantal races tot 24 beperken.

Spa-Francorchamps deed er alles aan om zijn plekje in de Formule 1 te behouden. Ze deden extra investeringen, zorgden voor meer randanimatie en er was een heus verkeersplan. Ook de rijders spraken duidelijke taal: ze zouden liever opnieuw afzakken naar België. Voor de meesten is het hun lievelingscircuit.

Voor de uiteindelijke race maakte de Formule 1 zijn beslissing bekend. Ook in 2023 zal Spa-Francorchamps op de kalender staan. De dreigende wolken trekken dus weg. In Zuid-Afrika zijn er nog budgetproblemen en in China hebben ze nog steeds veel last van het coronavirus.