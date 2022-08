Sergio Perez is sneller dan Max Verstappen in de laatste vrije training, Charles Leclerc gaat even van de baan

Enkele uren voor de kwalificaties was het op Spa-Francorchamps nog even tijd voor de laatste vrije training. Het was zwaar bewolkt, maar het regende uiteindelijk niet.

Het was Zhou Guanyu die lange tijd de 1e tijd had, maar de grote tenoren wachtten lang om voluit te gaan. Ferrari kwam het 1e deel van de vrije training zelfs niet uit de pitstraat.

Daarna begonnen de grote tenoren de snelste tijden neer te zetten. Uiteindelijk was het Sergio Perez die nog met de snelste ronde ging gaan lopen. Hij was ruim 1 tiende sneller dan Max Verstappen. Carlos Sainz bekleedde de 3e plaats.

Voor Charles Leclerc was het een mindere vrije training. Enkele minuten voor het einde ging hij van de baan en raakte de bandenmuur, maar zonder al te veel schade. Er was wel meteen een rode vlag.

RED FLAG



Leclerc into the gravel trap 😮



He bumps the barriers but looks like there's no major damage done #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/LFc6HHvmNQ