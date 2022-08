🎥 Audi vervoegt vanaf 2026 de Formule 1

Er waren de voorbije maanden al geruchten dat Audi de Formule 1 zou vervoegen. Zelf ontkonden ze dat niet. Op een persconferentie in Spa-Francorchamps bevestigden ze de geruchten.

Audi zal vanaf 2026 motoren leveren aan een team. Het is nog niet duidelijk welk team dat is, maar op het einde van het jaar zulllen ze dat bekend maken.

De reden waarom Audi de Formule 1 komt versterken is wel duidelijk. De Formule 1 zet hard in op duurzaamheid en heeft plannen voor de toekomst. Vanaf 2026 zijn er nieuwe hybride motoren. Duurzaamheid was een van de belangrijkste factoren om de stap naar de Formule 1 te zetten.

More angles of what @audisport in F1 could look like! 📸#F1 pic.twitter.com/1UIlQ82ghV