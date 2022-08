Grote Prijs van Frankrijk gaat van de Formule 1-kalender verdwijnen

De Formule 1-kalender zal in de toekomst bestaan zonder de Grote Prijs van Frankrijk daarop. Dat is bevestigd op een persconferentie.

In aanloop naar de GP van België heeft Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1, aangekondigd dat de GP van Frankrijk niet op de kalender zal staan in 2023. De GP van Frankrijk was in 2018 nog maar juist terug op de kalender gekomen.

Dat kwam omdat een akkoord gevonden werd om op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet te gaan racen. Van 1991 tot 2008 ging de GP van Frankrijk door op Magny-Cours. In de jaren nadien, tot 2018, gingen er geen F1-races door in Frankrijk. Ook in 2023 zal dat dus niet het geval zijn.

BESPREKINGEN

Domenicali onderstreept wel dat er nog onderhandeling aan de gang zijn om de GP van Frankrijk eventueel in de toekomst weer op de kalender te krijgen. Ook voor de GP van België zijn er nog besprekingen gaande. Al geruime tijd doen geruchten de ronde dat ook de race op Spa-Francorchamps wel eens zou kunnen verdwijnen in de F1.