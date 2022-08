Wegen van Daniel Ricciardo en McLaren scheiden eind dit jaar ondanks een lopend contract

De Australiër zal dus nog tot het einde van dit jaar voor McLaren rijden, maar zoekt nadien andere oorden op. "McLaren Racing en Daniel Ricciardo zijn onderling overeengekomen dat Daniel het team zal verlaten aan het einde van 2022", klinkt het in een mededeling op sociale media.

Ricciardo had nochtans al getekend tot het einde van 2023. "Het team dankt Daniel voor zijn toewijding en voor zijn bijdrage, inclusief die memorabele overwinning in Monza. "We kijken er naar uit om samen het seizoen sterk te eindigen."

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.