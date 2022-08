Thierry Neuville neemt nog 3 punten mee uit de Rally van Ieper

Thierry Neuville heeft nog 3 punten meegepakt uit de Rally van Ieper. Hij werd 3e in de Power Stage.

Na zijn opgave op dag 3 speelde Thierry Neuville niet meer mee voor de eindwinst in de Rally van Ieper. HIj kon wel starten aan dag 4. Dus wou hij in de Power Stage nog zo veel mogelijk punten meenemen.

Neuville zette in de Power Stage de 3e tijd neer. Hij had problemen met de versnellingen. De wagen schakelde van 2 naar 4, waardoor hij regelmatig moest terugschakelen. Ondanks de problemen en het resultaat die hij niet echt wilde, was Neuville toch tevreden over de snelheid van de wagen.

De eindwinst ging naar Ott Tänak. Hij won met 5 seconden voor Elfyn Evans. Door zijn opgave ziet Neuville Tänak uitlopen voor de 2e plaats in de WK-tussenstand. Ook ziet hij Evans de 3e plaats innemen. Kalle Rovanperä leidt nog altijd comfortabel.