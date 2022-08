Wat een pech: leider Thierry Neuville moet opgeven in de Rally van Ieper

Thierry Neuville heeft opgegeven in de Rally van Ieper. Tijdens de voorlaatste rit van dag 3 schoof hij van de baan. Daarvoor reed hij comfortabel op voorsprong.

Op dag 3 begon Thierry Neuville als leider aan de Rally van Ieper. In de 1e rit moest hij de leiding even overlaten aan ploegmaat Ott Tänak, maar 2 ritten later nam Neuville de leiding opnieuw over.

Nadien vergrootte Neuville zijn voorsprong naar bijna 20 seconden, maar in de voorlaatste rit van de dag sloeg het noodlot toe. Hij schoof van de baan en kwam in de gracht terecht. De toeschouwers hielpen hem eruit en Neuville reed nog verder, maar dan moest hij toch de strijd staken. Zo kon hij de eindzege vergeten. Tänak nam de leiding over en leidt voor Elfyn Evans.