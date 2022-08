Thierry Neuville uitstekend begonnen in eigen land aan de Rally van Ieper

Racen in eigen land, misschien brengt het Thierry Neuville geluk. De start van de Rally van Ieper is alleszins verlopen zoals gewenst.

Sterker nog, Thierry Neuville was de allersnelste in de shakedown. Zijn tijd van 3:44.4 werd door geen enkele rallyrijder geklopt. De gedroomde start dus van de Rally van Ieper, al zullen de echte verschillen uiteraard in de klassementsritten worden gemaakt.

Fastest at the shakedown after the 4th run with a time of 3:44.4! 👊🏼#WRC #YpresRally #HMSGOfficial pic.twitter.com/rZkP4FjIfs — Thierry Neuville (@thierryneuville) August 18, 2022

Het was niet toevallig WK-leider Kalle Rovanperä die nog het meest in de buurt van de tijd van Neuville kwam. Neuville, die nog andere banden liet monteren omdat het begonnen was met regenen, was dan toch een tikkeltje sneller.

Aan hem om de winst in de shakedown door te trekken dit weekend wanneer het écht om de knikkers gaat in de Rally van Ieper.