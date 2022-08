Thierry Neuville grijpt de macht in Rally van Ieper

In de Rally van Ieper heeft Thierry Neuville de macht gegrepen. WK-leider Kalle Rovanperä crashte zwaar.

Na de winst in de shakedown voor Neuville stonden op deze eerste dag acht klassementsritten op het programma.

Neuville greep halfweg de macht en leidt met 2 seconden voorsprong op zijn teamgenoot bij Hyundai Ott Tänak en 13 seconden op Toyota van de Brit Elfyn Evans.

Neuville was tevreden met het gevoel van zijn auto die eerst stroef aan voelde: "Het gevoel met de auto was veel beter in de namiddag. We kunnen tevreden zijn met onze middag. Ons weerteam heeft geweldig werk geleverd."

WK-leider Kalle Rovanperä crashte zwaar in de tweede klassementsrit en moest opgeven. Hij en zijn copiloot stellen het goed, hun auto iets minder. Hun auto is erg beschadigd en het is niet zeker of ze morgen nog kunnen starten.