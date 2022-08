Spa-Francorchamps wil bewijzen dat ze tot de F1 behoren

De GP F1 van Spa-Francorchamps staat voor de deur. In een persconferentie maakten ze duidelijk dat ze zich willen bewijzen tegenover Liberty Media, de eigenaars van de F1.

In het weekend van 26 tot 28 augustus scheuren de F1-bolides weer op het circuit van Spa-Francorchamps. Op een persconferentie gaven ze meer info over het het evenement, maar over de toekomst van de GP konden ze niets kwijt. De toekomst oogst immers nog altijd onzeker.

Ze willen er alleszins een heus feest van maken. "We hebben voor een show op zijn Amerikaans gekozen", aldus de organisatie. "Er komt een soort van mini-Tomorrowland met dj's. Ook zullen de fans culinair extra verwend worden en we verbeteren hun veiligheid. Ook zal er een heus verkeersplan zijn. De parkings worden verhard. Er worden extra treinen ingezet en er zal een schuttledienst zijn."

DE WEERGODEN

Aan de ticketverkoop zal het alleszins niet liggen. Alles is al maanden uitverkocht. Meer dan 300 000 tickets werden verkocht en ze verwachten elka dag 120 000 toeschouwers.

Het zal nog afwachten worden welk weer het gaat worden. Vorig jaar maakten ze een slechte beurt omdat de race letterlijk in het water viel. Nog eens zo'n weekend zo nefast zijn om Liberty Media, de eigenaars van de F1, te overtuigen.