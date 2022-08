Stoffel Vandoorne komt in de slotrace niet meer in de problemen en is de nieuwe wereldkampioen Formule E

Stoffel Vandoorne heeft zich gekroond tot de nieuwe wereldkampioen Formule E. In de slotrace in Seoel kwam hij niet meer in de problemen.

Met nog 1 ePrix te gaan had Stoffel Vandoorne een voorsprong van 21 punten op Mitch Evans. Als je weet dat je in 1 ePrix maximaal 29 punten kan verdienen, weet je dat het er goed uitzag voor onze landgenoot. Na de kwalificaties zag het er nog rooskleuriger uit voor Vandoorne. Hij nestelde zich op plaats 4. Evans pas op plaats 13. Zo wist Vandoorne dat hij geen onnodige risico's moest nemen. De lichten gingen voor de laatste keer op groen in dit Formule E-seizoen. Iedereen kwam goed doorheen de 1e bochten. Vandoorne kwam voorin nooit in de problemen en kon gemakkelijk zijn positie behouden. Evans was wel bezig aan een inhaalrace. Onder meer door de vele incidenten en de safety car kon hij opschuiven naar plaats 7. Vandoorne veroverde na de safety car plaats 3. Ook sloeg hij een kloof met de rest achter hem. Zo kon hij zonder problemen naar de wereldtitel rijden. Uiteindelijk eindigde Vandoorne op plaats 2 door een straftijd van Jake Dennis. De wereldtitel voor de constructeurs was voor Mercedes-EQ, het team van Vandoorne.