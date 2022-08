Stoffel Vandoorne in de wolken na zijn wereldtitel in de Formule E: "Beste gevoel ooit"

Stoffel Vandoorne glunderde na zijn wereldtitel. Achteraf gaf hij aan wat volgens hem het verschil had gemaakt.

In de laatste ePrix van het Formule E-seizoen kwam de wereldtitel voor Stoffel Vandoorne nooit in de problemen. Hij finishte uiteindelijk als 2e. Zijn enige concurrent was nog Mitch Evans, maar door slechte kwalificaties waren zijn kansen al een stuk kleiner. Uiteindelijk kwam die als 7e aan.

Vandoorne was na de race in de wolken: "Wow. Dit is het beste gevoel ooit. Als ik naar het seizoen kijk, dan zie ik onze regelmaat en de fantastische wagen waarmee we reden. Het team heeft ook ongelooflijk goed werk afgeleverd."

Die regelmaat heeft Stoffel Vandoorne ook de wereldtitel gezorgd. Hij won maar 1 ePrix en zijn grootste concurrenten, Evans en Edoardo Mortara, wonnen er elk 4. Maar Vandoorne stond meer op het podium. Ook moest hij nooit opgeven en viel hij maar 1 keer uit de punten. Terwijl Evans en Mortara een paar keer steken lieten vallen.