Stoffel Vandoorne voegt nog een hoop punten toe aan zijn totaal in titelstrijd Formule E en kan het zondag afmaken

Stoffel Vandoorne ligt nog altijd op koers om de titel in de Formule E te pakken. Hij heeft weer punten kunnen pakken in de eerste ePrix van Seoel.

Een weekend met twee races in Seoel moet beslissen over het Formule E-kampioenschap. Stoffel Vandoorne is aan dat slotweekend begonnen als koploper. In de eerste ePrix van Seoel heeft de Belg van Mercedes het alweer meer dan verdienstelijk gedaan. Vandoorne reed naar een mooie vijfde plek.

Zo komen er weer een hoop punten bij die hem moeten helpen in de titelstrijd. Vandoorne begint zondag dus als leider aan de tweede ePrix van Seoel en moet dan proberen om de titel in de wacht te slepen. In de eerste race van het weekend was Mitch Evans van Jaguar de beste. Oliver Rowland werd tweede en Lucas Di Grassi finishte als vierde.