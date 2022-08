Twee kansen dat Francorchamps volgend jaar toch op de F1-kalender staat

Het ziet er al een tijdje naar uit dat Francorchamps eind deze maand voor het laatst het F1-circus zal verwelkomen.

Voorlopig zijn er twee kalenders klaar voor volgend seizoen. Eentje waar zowel Zuid-Afrika, waar de nodige werken aan het circuit moeten gebeuren, en Shanghai op staan. Een ander zonder de Chinese GP.

Die laatste zou immers kunnen wegvallen als de coronasituatie in China maar blijft aanslepen. In dat geval zou de GP van Francorchamps de eerste invaller op de kalender worden.

Dan zou Francorchamps wel in september moeten gereden worden, want Zandvoort heeft eind augustus ingenomen vanaf volgend jaar. Als zowel Zuid-Afrika als Shanghai niet ingevuld raken, dan zou er volgend jaar één GP minder zijn, want een andere vervanger is er niet.