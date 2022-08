Thierry Neuville schuift op naar plaats 5 in de Rally van Finland

Thierry Neuville heeft in de Rally van Finland een betere 3e dag gekend. Hij schoof op naar plaats 5.

Na dag 2 stond Thierry Neuville op plaats 7. Hij kloeg over te weinig grip. Op dag 3 had hij het in het begin moeilijk. Hij had nog altijd niet zo veel vertrouwen in de auto, maar doorheen de dag kreeg hij een goed gevoel en op het einde van de dag was hij telkens tevreden over zijn prestatie.

Neuville schoof op naar plaats 5. Dat kwam onder meer door de crash van Colin Breen. Neuville kan op de slotdag niet veel meer opschuiven. Het verschil met plaats 4 is groot. Ook achter hem is er nog weinig dreiging. Neuville zal ook niet veel meer op de limiet rijden. Hij wil zich vooral nog amuseren.

Aan de leiding staat nog steeds Ott Tänak. Zijn dichtste concurrent is na 3 dagen WK-leider Kalle Rovanperä. Het verschil na 18 ritten tussen hen is 8,4 seconden.