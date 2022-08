Thierry Neuville eindigt 5e in de Rally van Finland en is ontgoocheld over de afsluitende Power Stage

Thierry Neuville heeft de Rally van Finland op plaats 5 afgesloten. De eindwinst was voor Ott Tänak.

Op de slotdag kende Neuville een goede dag. Tijdens de 1e 3 ritten zette hij telkens de 3e tijd neer. Hij zou enkel tevreden zijn met minstens een 3e plaats in de afsluitende Power Stage. In de Power Stage zetten enkele rijders die achterop zijn geraakt door pech nog eens alles op alles om zo veel mogelijk WK-punten te winnen. Wat ook in Finland gebeurde. Neuville eindigde op plaats 5 in de afsluitende rit.

De eindwinst kwam voor Ott Tänak niet meer in gevaar. Hij eindigde voor WK-leider Kalle Rovanperä. Ook schuift Tänak op in de WK-stand. Hij verdringt Neuville van plaats 2.