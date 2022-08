Thierry Neuville 7e in de Rally van Finland na een moeilijke 2e dag

Thierry Neuville heeft in de Rally van Finland een moeilijke 2e dag gehad. Hij staat na 10 ritten op plaats 7. Ott Tänak leidt.

Op dag 1 begon Thierry Neuville meteen goed aan de Rally van Finland. Hij won de enige rit op de 1e dag.

Dag 2 was wat anders voor Neuville. Hij zakte na rit 2 en rit 3 weg naar plaats 8. Neuville kloeg dat hij weinig grip had in de bochten. Er was ook een gebrek aan vertrouwen om sommige bochten vol te nemen.

MEER VERTROUWEN

Tijdens de ritten daarna begon het goede gevoel bij Neuville terug te keren. In plaatsen maakte hij niet veel goed, maar het verschil groeide niet zo veel. Hij staat nog altijd binnen een minuut van de leider.

Na 2 dagen leidt Ott Tänak. Hij won 3 ritten. Esapekka Lappi volgt met 3,8 seconden op korte voet. WK-leider Kalle Rovanperä staat op plaats 4.