Voor het ongeluk geboren: villa van voormalig F1-man Zanardi, die na crash met handbike in coma lag, vat brand

Voormalig F1-man Alex Zanardi heeft weer een verhaal van ongeluk om te vertellen. Zijn villa vatte brand. De Italiaan moest zijn woning even verlaten.

Zanardi wordt al haast zijn hele leven achtervolgd door pech. In de jaren negentig stond Zanardi bekend als Formule 1-rijder, maar bij een een crash verloor hij zijn beide benen. Nadien legde Zanardi zich onder meer toe op het handbiken.

In de loop van 2020 bracht een nieuw ongeval hem op de rand van dood: met zijn handbike knalde hij tegen een vrachtwagen aan. Zanardi belandde op intensive care en werd zelfs even in een kunstmatige coma gehouden, maar geraakte er toch weer door.

VLAMMEN ONDER CONTROLE

Nu heeft de man met een hart voor de sport dus weer iets anders aan de hand. Er is brand uitgebroken in de villa van Zanardi in Noventa Padovana. Zanardi werd op vraag van zijn familie overgebracht naar het ziekenhuis van Vicenza. De brandweer kreeg de vlammen gelukkig wel onder controle. Wellicht werd de brand veroorzaakt door een fout in het systeem dat de zonnepanelen aanstuurt.