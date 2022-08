Oscar Piastri ontkent akkoord: "Ik rij volgend seizoen niet voor Alpine"

Oscar Piastri heeft ontkent dat hij volgend seizoen voor Alpine in de Formule 1 zal rijden. Dat maakte hij zelf bekend op sociale media.

Alpine leek met Oscar Piastri snel een vervanger voor Fernando Alonso gevonden te hebben. Piastri zou het F1-zitje bij Alpine overnemen.

Maar Piastri ontkende later zelf: "Ik heb begrepen dat Alpine zonder mijn toestemming een persbericht de wereld heeft ingestuurd. Daarin staat dat ik voor hen volgend seizoen in de F1 zal racen. Dat is fout. Ik heb geen contract bij Alpine getekend en zal volgend jaar niet voor hen racen."

Zo lijkt het erop dat Piastri al zeker is van een plaatsje in de F1, maar dat dat niet bij Alpine is. Volgens kenners zou dat bij McLaren kunnen zijn.