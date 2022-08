OFFICIEEL: Williams gaat verder met voormalige Red Bull-man en die verwijst ludiek naar Piastri-saga

Alexander Albon blijft dus voor Williams rijden. De Thais-Britse racer reed de vorige jaren voor Toro Rosso en Red Bull, vooraleer in 2022 over te stappen naar Williams. Dit jaar is een negende plaats in de GP van Miami zijn beste notering in de Formule 1.

Albon heeft bij Williams een nieuw contract voor de lange termijn getekend. Wanneer deze nieuwe overeenkomst afloopt, is dus niet bekend. Albon is uiteraard ook op de hoogte van het verhaal van Oscar Piastri, dat de F1 op zijn grondvesten doet daveren. Alpine kondigde aan dat Piastri één van de vaste zitjes zou innemen in 2023, maar die heeft dit inmiddels ontkend.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



😂 let’s gooo @williamsracing 💪 pic.twitter.com/NNljcXOieE