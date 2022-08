Bizarre ontwikkeling: toptalent ontkent F1-toekomst bij Alpine nadat team hem aankondigt als Alonso's opvolger

Fernando Alonso trekt naar Aston Martin en dus komt er een plek vrij bij Alpine. Dat had aangekondigd dat hudig reserverijder Oscar Piastri één van de vaste zitjes zou krijgen in het Formule 1-seizoen van 2023. Het Australische talent heeft echter andere plannen.

"Ik begrijp dat Alpine zonder mijn goedkeuring een persbericht de wereld in heeft gestuurd om aan te kondigen dat ik voor hen rijd volgend jaar. Dit is niet correct", schrijft de 21-jarige autoracer op Twitter. "Ik heb geen contract getekend bij Alpine voor 2023."

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.