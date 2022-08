Alpine is "verrast" door de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin

Fernando Alonso gaat naar Aston Martin. Bij Alpine zijn ze verrast. Zo zeggen ze bij BBC.

Het was een opvallende transfer. Fernando Alonso gaat naar Aston Martin als vervanger van Sebastian Vettel en verlaat Alpine na dit seizoen.

Teambaas bij Alpine Otmar Szafnauer was in gesprek met de BBC om het over die overgang te hebben. "We hadden hem ook een nieuw contract aangeboden", zei Szafnauer. "Dat was voor een jaar met de optie voor een extra jaar, maar Alonso wou een langere verbintenis."

Die gesprekken liepen goed. Szafnauer pas positief achteraf: "Ik had hem gevraagd of hij naar Aston Martin zou gaan, want ik had hem in Hongarije samen met Lance Stroll gezien. Alonso zei dat hij nog niets had getekend. Dus daarom was ik wat verrast over zijn vertrek naar Aston Martin."

Szafnauer besloot nog dat hij er alle vertrouwen in heeft dat zowel Alpine als Alonso professioneel zullen blijven en dat ze allebei voor zo'n goed mogelijke resultaten zullen gaan. Het doel is nog altijd om 4e in het constructeursklassement te worden.