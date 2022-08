Alpine heeft al een vervanger voor Fernando Alonso: Oscar Piastri komt

Het heeft niet lang geduurd, maar Alpine heeft al een opvolger voor Fernando Alonso. Reserverijder Oscar Piastri krijgt promotie en krijgt een zitje in de Formule 1. Hij zal naast Esteban Ocon rijden.

Piastri is de regerende wereldkampioen in de Formule 2. Het seizoen daarvoor won hij de Formule 3 en de Renault Eurocup won hij in 2019.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7